Киев, , 10:39 — REGNUM Главная новость экономики Украины за эту неделю — заявление министра финансов Сергея Марченко о том, что до конца текущего года стране надо одолжить еще 457 млрд гривен (около $17 млрд), «а в остальном все хорошо», заявил 22 мая украинский экономист Александр Гончаров, комментируя текущую ситуацию в стране.

Эксперт заявил, что из риторики «финансового гения» Марченко ясно одно — «экономика в загоне, занимаем отовсюду».

«Кто будет отдавать? Да еще с процентами! Вряд ли можно найти более красноречивое подтверждение эффективности руководства финансово-экономического блока кабмина и Нацбанка», — подчеркнул Гончаров.

Также экономист подчеркивает, что совсем непонятно — зачем «финансовые гении» в Киеве при растущей бюджетной дыре продолжают укреплять гривну (за последнее время укрепилась с курса 27,5 грн до 26,8 грн).

ИА REGNUM напоминает — Марченко заявил, что Украина рассчитывает на финансирование дефицита бюджета и обслуживание долгов получить кредит МВФ и связанные с ним кредиты других «западных партнеров», а оставшуюся часть «добрать» на внутреннем рынке.

Гончаров в своем комментарии также уточнил, что по сути это построение «финансовой пирамиды» для стремительно нищающего населения страны.

Ранее сегодня стало известно, что МВФ и официальный Киев предварительно согласовали новую программу кредитования в формате stand-by объемом $5 млрд.