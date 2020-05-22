22 мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина проводит очередную пресс-конференцию по текущей ситуации в России. Глава Центрального банка расскажет о состоянии российской экономики на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, о реализации мер поддержки и перспективах денежно-кредитной политики.

Пресс-конференция начнётся в 13:00 по московскому времени.