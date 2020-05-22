Набиуллина: предложение о снижении ставки на один процент лежит «на столе»
Банк России рассматривает идею снижения ключевой ставки на один процентный пункт в июне, но такое решение может быть и не принято. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Вероятность снижения ключевой ставки в июне на один процентный пункт — такое снижение на один процентный пункт на столе. Но вероятность по-прежнему меньше ста процентов», — заявила Набиуллина.
Набиуллина: пик инфляции в 2020 году придётся на лето
Проведение мягкой денежно-кредитной политики в настоящее время основано на благоприятных прогнозах по росту цен в 2021 и 2022 годах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Без проведения мягкой денежно-кредитной политики, как сейчас, по нашим оценкам, инфляция в 2021 и 2022 году может быть ниже 4%. Поэтому мы проводим мягкую денежно-кредитную политику», — заявила Набиуллина.
Набиуллина о бюджетах регионов: планов о расширении ломбардного списка нет
Решения о ломбардном списке для заимствований субъектов РФ не зависят от финансового состояния региональных бюджетов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Мы состав ломбардного списка определяем исходя из кредитного качества ценных бумаг, и мы можем уточнять этот ломбардный список по мере изменения оценки кредитного качества тех или иных бумаг. При этом сам объём ломбардного списка меняется в зависимости от того, где мы находимся — в структурном профиците ликвидности или в структурном дефиците ликвидности. Обычно когда у нас структурный дефицит ликвидности, мы увеличиваем набор бумаг, список бумаг. Когда структурный профицит — наоборот, его снижаем», — заявила Набиуллина.
Набиуллина: аукционы РЕПО на год не связаны с наращиванием госдолга
Новые условия по предоставлению ликвидности банкам не связаны с планами по увеличению бюджетного дефицита. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Наш механизм предоставления ликвидности, и в том числе увеличения сроков на месяц и на год, не связаны с планами правительства по увеличению бюджетного дефицита и привлечения долга. Операции РЕПО на месяц и на год — это дополнительные инструменты предоставления ликвидности банковскому сектору, чтобы он имел возможность лучше управлять своей ликвидностью в таких экстраординарных ситуациях, когда происходит сдвижка структуры и пассивов, и активов по срокам», — заявила Набиуллина.
Набиуллина увидела «пространство для наращивания госдолга»
В настоящее время у правительства существует определённое пространство для наращивания долга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Наша позиция: мы видим, что у нас есть некоторое пространство для наращивания долга. Но рассчитывать на него долгосрочно не следует, и этот запас важно использовать только в таких экстраординарных обстоятельствах, как сложились сегодня», — заявила Набиуллина.
Набиуллина сказала, что Банк России не переходил к отрицательным ставкам. По ее словам в 2015 году не было реальных отрицательных ставок. Кроме того, по ее словам, траектория ставок определяется исходя из необходимости достигать целей по инфляции. И ЦБ РФ не видит необходимости перехода к отрицательным ставкам.
Набиуллина рассказала о дискуссии вокруг корректировки бюджетного правила
В бюджетное правило не планируется вносить никаких принципиальных изменений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Безусловно, при этом идут определённые корректировки, связанные с значительным недопоступлением ненефтегазовых в этом году и временными антикризисными мерами, которые необходимо финансировать. Это потребует некоторого увеличения заимствований по сравнению с первоначальными планами», — указала она.
Уровень одобрения кредитов по ипотеке самый высокий.
По словам главы ЦБ РФ, вопрос кредитных каникул для граждан это компетенция правительства.
Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не делает прогнозов по курсу валют.
По словам главы ЦБ РФ, есть потенциал для увеличения госдолга. Она отметила, что в РФ он растет не быстрее, чем в других странах. Набиуллина отметила, что уровень госдолга в РФ останется одним из самых низких.
Набиуллина о «фонде плохих активов»: по ее мнению, пока нет веских причин о том, чтобы думать о создании такого фонда. По ее словам, такие фонды создаются тогда плохие долги начинают создавать риски финансовой стабильности всей системы в целом.
Набиуллина ответила на вопрос о том, не находится ли ЦБ в процессе административной реформы. По ее словам Банк России находится в процессе постоянного самосовершенствования и улучшения.
Набиуллина рассказала о планах по продаже валютных резервов
Полученная от сделки по продаже Сбербанка валюта будет продана в случае снижения цены на нефть ниже 25 долларов за баррель. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«В связи с ростом цен на нефть выше 25 долларов за баррель, Банк России сейчас продаёт валюту в рамках бюджетного правила только в объёме регулярных операций Минфина. Как мы и заявляли в марте, до 30 сентября валюта, полученная от сделки по продаже Сбербанка, будет продаваться на рынке в случае снижения цены на нефть ниже 25 долларов за баррель таким образом, чтобы полностью компенсировать выпадающую в этом случае нефтяную выручку», — заявила Набиуллина.
По словам главы ЦБ РФ, весь период самоизоляции показал, что надо быстрее двигаться в направлении цифровых финансов. Это удобно и снижает издержки.
Набиуллина сказала, что банковские технологии в РФ достаточно развиты, но не все переведно в дистанционный формат. Если бы единая биометрическая система работала в полном объеме, то гражданам было бы проще.
Набиуллина ответила будет ли у ЦБ РФ прибыль. По ее словам это зависит от многих факторов. И те два фактора которые формировали убытки — ушли. Уменьшатся убытки связанные со структурным профицитом ликвидности.
Набиуллина ответила на вопрос о возврате средств населения во вклады. По ее словам произошло увеличение наличного обращения. Банки запасались наличными, что обеспечить банкоматы. Постепенно ситуация нормализуется.
Набиуллина заявила, что сейчас трудно делать оценки влияния мер по снятию ограничений введенных в связи с распространением коронавируса. По ее словам, более 60% предприятий считают, что восстановление их деятельности займет до одного года. Чуть больше трети считают что от одного до трех лет.
Набиуллина заявила, что есть озабоченность связанная с тем, как работают технологические цепочки. В экономике РФ сложился высокий уровень специализации. Нехватка копеечной детали может ограничить выпуск продукции.
Банк России ожидает рост годовой инфляции по мере снятия ограничений
Ограничительные меры сдерживают как производство, так и потребление, а потому не исключено, что выход из периода противоэпидемических мер может обернуться определённым ростом инфляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Для более полной оценки текущего уровня инфляционного давления необходимо дождаться существенного снятия ограничительных мер, которые сдерживают как производство, так и потребление. По мере выхода из базы расчётов очень низких месячных значений лета-осени прошлого года, годовая инфляция, скорее всего, возрастёт», — заявила Набиуллина.
Набиуллина заявила, что ЦБ РФ будет проводить такую политику, чтобы достичь уровня инфляции в 4%.
ЦБ РФ пока не пересматривал свой прогноз по инфляции.
Глава Банка России сказала, что выдача денег на детей поддержит уровень жизни семей. Поддержит спрос в экономике. И в том числе будет способствовать более быстрому достижению инфляцией целевого значения. Тем не менее инфляция по ее словам останется под контролем.
Факторы ускорения инфляции в российской экономике исчерпаны — Набиуллина
За последнюю неделю инфляция оказалась приблизительно равна нулю. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция была стабильной, чуть выше 3%», — заявила Набиуллина.
Глава Банка России заявила, что вероятность снижения ключевой ставки на 1% — «на столе». Но вероятность меньше 100%.
Набиуллина сказала, что внеплановые заседания Совета директоров могут быть. Однако, по ее словам, сейчас нет соответствующих обстоятельств.
Набиуллина подчеркнула, что без мягкой денежной кредитной политики инфляция может быть ниже 4%.
Набиуллина заявила, что прогноз ЦБ РФ по инфляции 3,8%. Но по ее мнению есть большая неопределенность относительно того как будет развиваться ситуация. Надо учитывать рост цен, который уже случился. Не только ограничения спроса, но и ограничения предложения.
Пик годовой инфляции, по мнению Набиуллиной, будет летом.
«Нормализация расчётов налицо» — Набиуллина о восстановлении экономики РФ
В российской экономике наблюдаются признаки определённого восстановления деловой активности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Вероятно, это восстановление в том числе отражает и общий пониженный уровень активности в первой половине мая прошлого года, с которым мы проводим сравнение, и перераспределение части платежей, отложенных с апрельских нерабочих недель. Но даже с учётом этой оговорки нормализация расчётов в экономике в этом месяце налицо», — добавила председатель Банка России.
Набиуллина сказала, что Банк России будет осуществлять операции на валютном рынке, зеркалируя соответствующие операции Минфина.
Набиуллина также констатировала, что состав ломбардного списка определяется из кредитного качества ценных бумаг. Но сам объем списка меняется в зависимости дефицита или профицита ликвидности.
Набиуллина ответила на вопрос о дефиците региональных бюджетов. По ее словам, вероятно, региональные бюджеты будут иметь более значительный дефицит, чем в последние годы.
Отвечая на соответствующий вопрос Набиуллина рассказала, что сама бюджетная политика как таковая и бюджетные расходы это один из факторов который ЦБ РФ принимает во внимание принимая решения по денежно-кредитной политике.
Спад в промышленном производстве в РФ ниже, чем ожидали — Набиуллина
В апреле промышленное производство в России снизилось на 6,6%.Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«В России промышленное производство в апреле снизилось на 6,6% год к году. Это меньше, чем многие ожидали, и меньше, чем в большинстве других стран», — заявила Набиуллина.
По словам главы Банка России, бюджетное правило показало свою эффективность. Но по ее словам будут определенные корректировки связанные со значительным недопоступлением доходов.
В числе прочего Набиуллина отметила, что банки реструктурировали 11% займов МСП.
Больших оснований для оптимизма нет — Набиуллина о мировой экономике
Экономическая активность в мировой экономике сохраняется на пониженном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Текущие данные по ситуации в глобальной экономике пока ещё далеко не столь оптимистичны. В США и в других западных странах продолжает расти безработица. Экономическая активность сохраняется на пониженном уровне», — заявила Набиуллина.
Набиуллина рассказала, что заемщики уже приняли решение нужны ли им каникулы и подали обращения в банки.
Также по словам Набиуллиной с фондированием ситуация достаточно спокойная. Вклады населения «немного в минусе». Но эти данные по ее словам не очень показательны.
Рост цены на нефть марки Urals опережает прогноз — Набиуллина
Цена на нефть марки Urals растёт быстрее, чем предполагалось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Наша марка Urals уже приближается к 35 долларам за баррель, что выше консервативных предпосылок, которые мы закладывали в прогноз на 2020 год», — заявила Набиуллина.
По словам главы Банка России, корпоративный портфель стабилен. Банки полностью отыграли снижение.
Кроме того, Набиуллина отметила, что профицит ликвидности почти не менялся.
По словам Набиуллиной, в связи с ростом цен на нефть Банк России продает валюту только в объеме регулярных операций Минфина.
Руководитель Банка России рассказала, что годовая инфляция, скорее всего, возрастет. Но действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным. У ЦБ РФ есть пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
Набиуллина рассказала, что люди стали реже говорить о резком темпе роста цен.
Руководитель ЦБ рассказала о том, что нормализация расчетов в экономике в этом месяце налицо. Что касается инфляции, то последние две недели была чуть свыше 3%.
Ожидания о конце эпидемии ускорили восстановительный рост — Набиуллина
Позитивные ожидания по поводу постепенного снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса улучшили ситуацию на финансовых рынках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Правительства начинают постепенно снимать или смягчать ограничения. Это поддержало восстановительный рост на глобальных финансовых и сырьевых рынках: растут фондовые индексы, падают премии за риск, дорожает валюта стран с развивающимися рынками», — заявила Набиуллина.
При этом продолжила повышаться доля компаний отмечающих недостаток оборотных средств.
Набиуллина отметила, что промышленное производство в России снизилось меньше, чем ожидалось. Добывающие отрасли сдерживали общую негативную динамику.
Глава ЦБ РФ отметила, что рынки живут ожиданиями и склонны опережать развитие событий. ПО ее словам в США и других западных странах продолжает расти безработица и экономическая активность на низком уровне.
Набиуллина: Последние две недели отмечены более позитивными настроениями связанными с ожиданиями отмены ограничительных мер.