Москва, , 10:14 — REGNUM Совет директоров российской госкорпорации «Роснефть» назначил Игоря Сечина на пост главного исполнительного директора еще на пять лет, сообщила 22 мая пресс-служба компании.

«Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО НК «Роснефть» сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти». На встрече обсуждалась ситуация в нефтегазовой отрасли.

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