Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу». Таковы опубликованные 22 мая результаты мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Шанс выживания компаний составляет менее 50%, так считают представители 62,2% компаний. Полностью уверены в продолжении деятельности своего предприятия лишь 13,4% респондентов.
Частично возобновили работу 32% предприятий, в 35,7% случаев компания бездействует. Только 6,6% опрошенных отметили, что довольны поддержкой бизнеса со стороны российских властей, оказанной в период пандемии, сообщает РБК.
Исследование проводилось 19 мая с участием 2055 компаний из всех российских регионов.
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