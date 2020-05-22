Москва, , 10:04 — REGNUM В пятницу, 22 мая, исполняется ровно два года с момента подписания президентского указа о создании АНО «Россия — страна возможностей». В этот день платформа подводит предварительные итоги и запускает свой новый, уже 25-й по счету, проект «Время карьеры».

Президент России Владимир Путин. АНО «Россия — страна возможностей» Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Указ о создании АНО «Россия — страна возможностей» президент России, председатель Наблюдательного совета организации Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Сама одноименная платформа существует с октября 2017 года. Тогда на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко представил ее первые проекты. С тех пор их число более чем удвоилось, а количество участников перевалило за 3,5 миллиона.

«За эти 2 года мы уже помогли самореализоваться тысячам школьников и студентов, управленцев и инженеров, ученых и медиков, финансистов и политиков, IT-специалистов и волонтеров, людей рабочих профессий и вожатых, отельеров и туроператоров. Сотни образовательных мероприятий и конкурсных испытаний, более 2 десятков проектов и конкурсов, тысячи историй успеха, свыше 3,5 миллионов присоединившихся к нам россиян из всех уголков страны — этот путь мы проделали вместе, — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. — За это время больше 180 «Лидеров России» получили новые назначения — стали губернаторами, заместителями федеральных министров, руководителями компаний. Тысячи россиян прошли обучение в нашем образовательном центре — Мастерской управления «Сенеж». 830 прототипов ИТ-продуктов были созданы в 2019 году участниками «Цифрового прорыва», а финал проекта вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой хакатон. Более тысячи команд школьников разработали бизнес-проекты благодаря участию в конкурсе «Мой первый бизнес», 9 синглов выпустили участники фестиваля «Российская студенческая весна». Это лишь небольшая часть результатов, а сегодня мы еще запускаем 25-й проект — «Время карьеры».

«Поздравляю с Днем рождения очень важный для российской молодежи проект — «Россия — страна возможностей»! Его масштаб и системный подход очень хорошо согласуются со стратегическими целями Минобрнауки России — воспитывать кадры для развития страны. Уверен, что наше партнерство позволит сотням тысяч студентов наилучшим образом подготовиться к началу карьеры, так как такие проекты, как «Профстажировка 2.0», «Управляй!», «Моя страна — моя Россия» и другие дополняют те возможности, которые студентам дают университеты», — подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что платформа уже «с первых дней своего создания заняла уникальное положение в России, став неизменным, ключевым партнером Министерства просвещения в реализации различных образовательных проектов, программ, конкурсов».

«Деятельность платформы играет важнейшую роль в достижении целей и задач национального проекта «Образование»: она способствует выявлению и росту талантливых ребят, педагогов, развитию навыков и кругозора, профессиональной ориентации школьников, — говорится в поздравительной телеграмме министра, — Вместе нам удалось успешно запустить и реализовать первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего», который стал ярким событием для тысяч педагогов со всей страны. Мы уверены, что он имеет большое будущее и внесет серьезный вклад в развитие и повышение престижа учительской профессии, повышение авторитета учителя в обществе».

Сергей Кравцов добавил, что запущенный недавно всероссийский конкурс «Большая перемена», который проводится при поддержке Минпросвещения России, «позволил поддержать наших школьников в непростой эпидемиологической ситуации, предоставил ребятам уникальный шанс лучше узнать себя, свои сильные стороны, раскрыть свой потенциал».

По словам заместителя министра финансов РФ, экс-министра науки и высшего образования РФ, члена Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Котюкова, «два года — совсем юный «возраст», но за это время на президентской платформе «Россия — страна возможностей» реализованы десятки масштабных проектов, которые дали дорогу в жизнь тысячам активных, талантливых людей из всех регионов нашей страны».

«Они предоставляют равные возможности для реализации каждому участнику, раскрывают его способности и предлагают конкретные механизмы для профессионального роста. В качестве члена наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» я неоднократно встречался с участниками конкурсов платформы, в том числе конкурса «Лидеры России». Эти встречи стали для меня подтверждением того, что в России сегодня есть тысячи настоящих профессионалов, которые способны искать и находить нестандартные решения, совершать прорывные открытия и при этом стремиться к личной реализации в роли лидера», — говорится в поздравительной телеграмме Михаила Котюкова.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что всего за два года платформа «стала уникальной площадкой для заинтересованных в своём развитии людей, удачным форматом для обмена опытом между молодыми профессионалами, развития управленческих компетенций». «Успехи участников ваших проектов — лучшая награда для большой команды профессионалов организации», — сказал Владимир Мау.

По мнению ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, «мероприятия, проводимые президентской платформой «Россия — страна возможностей», отличает масштаб, наличие результата и острая актуальность».

«Попавшее в книгу рекордов Гиннеса крупнейшее событие в сфере интернет-технологий, постоянный рост числа участников проектов, их высокие достижения и дальнейшая профессиональная востребованность, а также способность создавать площадки для абсолютно разных категорий граждан, — как для состоявшихся управленцев, так и для юных школьников, — всё это результат слаженной работы команды единомышленников», — поздравил организацию Ярослав Кузьминов.

Новый проект «Время карьеры» ранее был известен как акция, которую проводил с 2014 года ежегодно Уральский федеральный университет. В ходе встречи президента России Владимира Путина со студентами, аспирантами и молодыми учеными, которая прошла 9 июля 2019 года в УрФУ, представители профсоюзной организации выступили с инициативой проведения акции в масштабах всей страны. Глава государства инициативу поддержал.

В четверг, 21-го мая, в преддверии включения проекта в платформу, АНО «Россия — страна возможностей», Минобрнауки России и УрФУ провели одноименный онлайн-марафон, во время которого опробовали интерактивные форматы взаимодействия работодателей с начинающими специалистами.

«Онлайн-формат хорошо зарекомендовал себя как способ максимально неформального общения студентов и работодателей, а главное — оперативного поиска студентами вакансий или стажировок. Мы представили возможности 61 компании. Они разместили на ресурсах проекта 139 предложений и провели 10 мастер-классов о трендах рынка труда, необходимых профессиональных и гибких навыках», — поделился ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Прямые эфиры десятичасового онлайн-марафона на странице проекта в социальной сети собрали свыше 500 тысяч просмотров от студентов и недавних выпускников ведущих вузов страны.

«Карьерный чат-бот, онлайн-собеседования, мастер-классы о трендах рынка труда — всё это нашло отклик у студентов и будет использоваться и дальше. Чат-бот позволяет подписаться на предложения интересующих отраслей и продолжит пополняться проверенными предложениями для студентов. Мы планируем использовать некоторые элементы этого формата и осенью уже на всероссийском уровне», — добавил Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что «Время карьеры» приобретает теперь всероссийский масштаб и становится полноценным проектом с конкурсной составляющей. Он будет проводиться вместе с УрФУ и Минобрнауки России. Его цель: развитие прямой связи «работодатель-студент», содействие компаниям в подборе кадров, в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности. Участниками проекта могут стать студенты вузов и ссузов, выпускники и молодые специалисты в возрасте до 30 лет.

«Сама акция станет частью проекта и в обновленном формате пройдет в ноябре в 30 городах страны. Среди них будут Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Красноярск и Нижний Новгород. В рамках проекта будут проводиться федеральный конкурс «Золотая стажировка» с вручением призов, а также всевозможные образовательные и консультативные мероприятия для студентов и выпускников. Полсотни лучших участников конкурса смогут выиграть стажировку по своему профилю в ведущих российских компаниях. Причем это будут не только стажировки на стартовых позициях, а некоторые будут оплачиваться», — сказал генеральный директор АНО.

Принять участие в «Золотой стажировке» сможет студент любого вуза России уже с августа, когда будет дан старт конкурсу. Участников ждет онлайн-тест на определение уровня общекультурного и профессионального развития, а после — собеседования в компаниях. Имена 50 победителей будут названы в день всероссийской акции «Время карьеры». Ожидается, что акция соберет 200 компаний-работодателей и около 60 тысяч заинтересованных в карьере студентов.