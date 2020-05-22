Чебоксары, , 09:56 — REGNUM В Чувашии планируют расширить действующий ресурс «Народный контроль», дополнив его разделом нормативно-правовых проектов. Соответствующее извещение о выполнении данных работ опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является региональное министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций. Победитель конкурса должен будет модернизировать информационный ресурс «Народный контроль» в части «создания и внедрения функционала публикации и общественного обсуждения законодательных инициатив и нормативных актов» (НПА).

«Основными целями проведения работ являются: предоставление сотрудникам органов власти возможности использования портала в целях размещения проектов НПА, предоставление пользователям возможности обсуждения закупок свыше 100 млн рублей; предоставление экспертам возможности использования портала в целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов; предоставление возможности использования портала в целях общественных обсуждений проектов НПА», — отмечается в документации.

Среди задач — выполнить техническое проектирование, модернизировать и внедрить портал. Также отмечается, что должна появиться возможность репоста НПА в социальные сети.