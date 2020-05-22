Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Компании Cerberus Frontier согласовала с грузинским правительством проект на постройку малой гидроэлектростанции «Бахви-1» в Грузии. Об этом рассказала журналистам глава минэкономразвития Грузии Натия Турнава после обсуждения проекта, 21 мая сообщает агентство «Новости Грузия».

Министр рассказала, что ГЭС будет возведена в Гурии. Она подчеркнула, что даже в кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, организация из США станет инвестором данного строительства.

«Это очередной раз доказывает, что созданная в нашей стране инвестиционная среда является весьма привлекательной для инвесторов из разных стран, в том числе и из США», — заявила Турнава.

Она также сообщила, что по проекту мощность ГЭС составит 12 МВт. Введение ее в строй позволит дать работу не менее, чем 20 жителям Грузии. Ориентировочная стоимость объекта составит $16 млн.

Напомним, Грузия зависит от импортных поставок электроэнергии. За рубежом она закупает около 70% от общей потребности. В стране запущена программа по строительству малых ГЭС.