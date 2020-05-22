Париж, , 08:26 — REGNUM Компания Renault может рассчитывать на кредит от французского государства на сумму 5 млрд евро, но при соблюдении определенных условий. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

«Renault играет на выживание и компания должна, в частности, взять на себя обязательства по поддержанию во Франции определенных видов деятельности», — предупредил Бруно Ле Мэр, подчеркнув, что он еще не одобрил ссуду в 5 млрд евро.

«Мы просим производителей брать на себя обязательства в трёх направлениях: электромобили, уважение субподрядчиков, размещение во Франции наиболее технологически продвинутых видов деятельности», — уточнил министр экономики.

«Вся помощь, которую мы предоставляем компаниям, должна быть направлена на эти два направления: декарбонизация французской экономики и повышение ее конкурентоспособности», — продолжил Бруно Ле Мэр.

Напомним, Renault, французский промышленный флагман, оказался в очень плохом положении, так как его заводы и коммерческая сеть были парализованы из-за коронавируса и ограничений, что привело к падению рынка на 76,3% в апреле. Автопроизводитель уже был ослаблен, понеся убытки в 2019 году.

В автомобильном секторе Франции насчитывается 400 000 рабочих мест в области промышленности, 900 000 — в сфере услуг.

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