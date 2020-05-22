Пермь, , 08:23 — REGNUM В Перми после вмешательства прокуратуры АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» погасило задолженность по зарплате перед работниками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, объем долга за март составил 8,6 млн рублей. Задолженность имелась перед более 1 тыс. работников.

После внесенного прокурорского представления в адрес руководителя Научно-исследовательского института полимерных материалов компания изыскала финансовую возможность и рассчиталась с работниками.

Напомним, на 1 апреля 2020 года задолженность по зарплате в Пермском крае составила 20,7 млн рублей, на 1 мая — 19,6 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье сократилась задолженность по зарплате