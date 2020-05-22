Москва, , 08:11 — REGNUM Бюджет Москвы в апреле 2020 года недосчитался 68 млрд рублей из-за нерабочих дней и ограничений для борьбы с коронавирусом по сравнению с показателем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе московского департамента финансов.

Отмечается, что уплата подоходного налога (НДФЛ) в нерабочем апреле снизилась на 24,1 млрд рублей, или на 23,6%, налога на прибыль организаций — на 44,1 млрд рублей (-32,3%). Два этих налога обеспечивают почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.

В целом с начала года поступления в городской бюджет снизились на 5,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве снизились налоговые поступления