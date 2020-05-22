Казань, , 07:27 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил иск от крупного дорожного треста республики — АО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов». Истец требует с ростовского ООО «ЮжрегионСтрой» свыше 58 млн рублей. Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 14 мая 2020 года. Сумма требований — 58 619 201,6 рубля. Подробности дела пока не сообщаются.

Обе компании неоднократно были подрядчиками по разным государственным контрактам. Трест из Татарии числится исполнителем по 82 государственным контрактам на сумму 29,4 млрд рублей, в том числе по девяти на сумму 9,9 млрд рублей, заключенным с Федеральным агентством воздушного транспорта. Ростовская компания, созданная в 2003 году для строительства жилых и нежилых объектов, была исполнителем по четырём контрактам на 203,36 млн рублей. Среди контрактов — строительство детсада в Таганроге.