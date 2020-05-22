Чебоксары, , 07:27 — REGNUM В чувашском Алатыре руководителя механического завода оштрафовали на 10 тыс. рублей после проверки в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. После вмешательства прокуратуры работники предприятия получили средства санитарной защиты и дезинфицирующие средства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что на заводе трудятся более 360 работников.

«Проверкой установлено, что в нарушение требований федерального и регионального законодательства руководством завода не обеспечено наличие на предприятии запаса медицинских масок и дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей. Кроме того, отсутствовал производственно-лабораторный контроль за качеством питьевой воды», — говорится в сообщении.

Было возбуждено административное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»). Алатырский райсуд виновному лицу назначил 10 тыс. рублей штрафа.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время рабочим предоставлены необходимые средства санитарной защиты и дезинфекции.

Напомним, что предприятия, которые возобновили свою работу, обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — в частности, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, дезинфекционными средствами, а также проконтролировать соблюдение социального дистанцирования.

Ранее в чувашской Шумерле на хлебозаводе выявлены «факты невыдачи работникам» средств индивидуальной защиты. По данному факту внесено представление, виновное лицо оштрафовано. Также нарушения выявлены в ходе проверки работы ряда компаний в Марподсадском районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 21 мая (10:35 мск) в Чувашии удалось выявить 2014 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за 21 мая коронавирус подтверждён у 78 человек. Скончались девять человек.

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