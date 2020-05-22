Лондон, , 07:13 — REGNUM Нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $34, потеряв после открытия торгов более 5,5%.

По данным площадки на 06:47, июльские фьючерсы Brent торговались на уровне $33,94 за баррель, понизившись на 5,88%. Ранее в ходе торгов цена падала на 6,99%, до $33,54 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI упали в цене на 7,58%, до $31,55 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до $34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent, торгующуюся на уровне немного выше $36.

В настоящий момент нефть находится вблизи максимумов с конца марта. Котировки двигает вверх глобальное снижение добычи на фоне возвращения спроса Китая и сокращения запасов в США.

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