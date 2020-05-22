Барнаул, , 07:05 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, ходе состоявшегося накануне, 21 мая, заседания правительства Алтайского края, обратился к предпринимателям, руководителям компаний и организаций с просьбой проявить ответственность и соблюдать карантинные мероприятия связанные с мировой эпидемии коронавируса.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, речь идёт о тех, кто пытается работать, несмотря на запрет.

«Нельзя провоцировать людей! Ведь приоткрытая дверь в том месте, где не должны скапливаться люди, отсутствие объявления о том, что «мы пока не работаем», до особых распоряжений органов власти, прямое заманивание и так далее — из 1111 случаев мы уже имеем десятки таких ситуаций, десятки! Прошу вас, проявите дополнительную ответственность», — заявил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 21 мая общее число положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет уже 1111, а число жертв коронавируса увеличилось сразу на три человека.

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