Токио, , 06:06 — REGNUM Центральный банк Японии утвердил план поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в официальном сообщении банка.

Согласно плану, банк будет предоставлять беспроцентные кредиты общей суммой в 100 млрд иен (около $929 млн) для организаций, занятых кредитованием бизнеса. Уже через них пострадавшие от коронавируса предприятия смогут получить займы без залога или процентов. Предприниматели смогут воспользоваться этой схемой до марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая японская автомобильная компания Subaru возобновила работу своих заводов по производству автомобилей и комплектующих в Японии. При этом в префектуре Гумма заводы заработали в ограниченном режиме.

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