Гонконг, Китай, , 06:03 — REGNUM Снижением котировок на фоне планов Пекина по усилению контроля над Гонконгом открылись в пятницу, 22 апреля, торги на Гонконгской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов. При открытии утренней сессии индекс Hang Seng понизился на 619 пунктов, до отметки 23 660 пунктов. Потеря составила 2,6%.

Вскоре после начала торгов падение индекса превысило 3%, затронув практически все «голубые фишки». Самые серьёзные потери отмечаются у местных операторов коммерческой недвижимости — падение их акций составляет более 7−8%.

Как сообщало ИА REGNUM, на информацию о рассмотрении в Пекине пакета законов, направленного на пресечение протестов в Гонконге, а фактически на усиление контроля материкового Китая над автономией, уже среагировал курс гонконгского доллара.

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