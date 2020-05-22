Наньнин, Китай, , 05:52 — REGNUM Внешняя торговля Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая достигла 135,54 млрд юаней (около $19,1 млрд) за первые четыре месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

Внешняя торговля пограничных регионов страны в апреле достигла 43,02 млрд юаней, что на 4,3% выше, чем в марте, сообщили в таможне столицы региона города Наньнина. Общий объем торговли с января по апрель просел на 9,1% в годовом исчислении. В частности, экспорт упал до 72,51 млрд юаней, а импорт — до 63,03 млрд юаней.

Да указанный период торговля со странами АСЕАН, которые являются совокупно крупнейшим торговым партнеров региона, достигла 64,88 млрд юаней или около половины от ее общего объема. Объем торговли с Австралией вырос на 9,2% в годовом исчислении до 5,13 млрд юаней.

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