Москва, , 04:22 — REGNUM Безработица в России по итогам 2020 года может вырасти до 5,7%, что станет максимальным показателем за последние девять лет, говорится в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития РФ.

Последний раз сопоставимый уровень безработицы в России регистрировался в 2011 году. Тогда она составляла 6,5%, а в 2019 году показатель снизился до 4,6%.

По прогнозу ведомства, безработица будет постепенно снижаться в последующие годы: до 5,4% в 2021 году, 4,9% — в 2022 году и 4,7% — в 2023 году.

Ранее социологи выяснили, что большинство жителей России (71%) хотят найти дополнительный заработок.

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