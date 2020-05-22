Пекин, , 04:08 — REGNUM Бюджетный доход Китая продолжил снижаться за первые четыре месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

Поступления в бюджет Китайской Народной Республики за указанный период времени снизились на 14,5% в годовом исчислении до 6,21 трлн юаней (около $875,11 млрд), сообщили в Министерстве финансов КНР.

Падение дохода в бюджет страны связано с эпидемией нового коронавируса, которая застала врасплох страну с конца 2019 года. Первый квартал 2020 года власти занимались борьбой с эпидемией, в связи с чем предприятия и граждане были помещены на карантин.