Тюмень, , 04:05 — REGNUM В Тюмени тендер на разработку проектной документации второго транспортного кольца вокруг города выиграло ОАО «Проектно-изыскательский институт Тюменьдорпроект». Об этом сообщает сайт государственных закупок.

Тюменьдорпроект победил в аукционе, предложив 91 млн рублей за проект четырёх этапов строительства, который должен быть представлен не позже 1 сентября 2022 года. Первоначальная стоимость проекта составляла 165 млн рублей.

Отметим, что согласно открытым данным учредителем ОАО «Проектно-изыскательский институт Тюменьдорпроект» является департамент имущественных отношений Тюменской области.

Ранее глава региона Александр Моор пояснял, что с учётом развития жилищного строительства в Тюмени возникает необходимость во второй кольцевой дороге, «но фактически это расширение первой, создание полукольца».

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