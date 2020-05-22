Пекин, , 04:03 — REGNUM Городской пассажирский транспорт Китая демонстрировал устойчивый рост в 2019 году по мере роста числа пассажиров и дальности следования, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Годовой городской пассажирский трафик в Китае достиг 127,92 млрд поездок в прошлом году, что на 1,3% больше, чем годом ранее, говорится в годовом отчете по транспорту, опубликованном министерством.

В частности, 69,18 млрд поездок было совершено на автобусах и троллейбусах за указанный срок, что на 0,8% ниже в годовом исчислении. А вот объем городского рельсового транзитного транспорта вырос на 12,2% до 23,88 млрд поездок, что составляет 18,8% от общего числа пассажиров городского транспорта и на 1,8 процентных пункта выше, чем в 2018 году.

На конец 2019 года протяженность автобусных и троллейбусных маршрутов в Китае достигла 1,34 млн км, что на 137 тыс. км длиннее, чем годом ранее, в то время как городской рельсовый транспорта нарастил протяженность на 877,1 км до 6172,2 км.