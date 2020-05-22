Казань, , 04:00 — REGNUM Санируемый «Тимер банк», с января 2018 года перешедший к компании из дивизиона «Ростеха», потребовал с Госжилфонда Татарии, который был учреждён почти 25 лет назад главой республики, свыше 24 млн рублей. Иск арбитраж Татарии пока оставил без движения из-за недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано ещё в начале апреля 2020 года. В деле речь идёт «о взыскании 24 574 765 руб. 87 коп. процентов». Вероятно, в основе спора лежит договор кредитования.

Напомним, с января 2020 года добивается выплаты более 23 млн рублей с Госжилфонда РТ и застройщик ООО «Барсстрой», обратившийся с соответствующим иском. Заседание по делу назначили на 27 мая 2020 года. Помимо этого, 15 млн рублей штрафа с этого же фонда требует муниципальное предприятие, выступавшее техническим заказчиком при строительстве дома, застройщиком которого был фонд.

Фонд был учреждён главой Татарии Минтимером Шаймиевым и работает как оператор ряда госпрограмм, в том числе по социальной ипотеке.