Москва, , 03:17 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил претензии департамента городского имущества и взыскал с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» порядка 19 млн рублей из запрашиваемых 58,4 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление департамента на сумму 58 452 892,75 рубля поступило ещё в октябре 2019 года, но было рассмотрено лишь в мае 2020 года.

Суд решил взыскать с ОАО «задолженность в размере 13 170 059 рублей 10 копеек, пени в размере 6 213 438 рублей 34 копеек», а в остальной части иска отказать.

Напомним, Дом моды работает в Москве с апреля 1993 года. Им с декабря 2019 года руководит Егор Зайцев. Компания занимается производством одежды, которая в том числе поставляется по госконтрактам в некоторые театры столицы.