Вашингтон, , 01:34 — REGNUM Предварительные договоренности о выдаче резервного кредита Украине в $5 млрд по программе «стенд-бай» были достигнуты между украинскими властями и Международным валютным фондом (МВФ), 21 мая сообщается на сайте финансовой организации.

Займ будет предоставлен на 18 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о своих надеждах на подписание меморандума между Киевом и МВФ до конца мая.

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