Бостон, США, , 00:48 — REGNUM Российская экономика по итогам 2020 года покажет спад на уровне 7−10%, говорится в прогнозном, наиболее вероятном, сценарии, подготовленном экспертами консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Отмечается, что восстановление экономики по этому сценарию будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. При этом правительство России будет возвращаться к ужесточению карантинных мер на протяжении одного-полутора лет.

По двум другим сценариям — наиболее оптимистичному и наиболее пессимистичному — спад в экономике составит 4−6% и 10−15% соответственно. Эксперты допускают, что неблагоприятная эпидемиологическая ситуация приведёт к остановке промышленного производства и строительства, что спровоцирует падение спроса на углеводороды и сталь, а также приведет к росту плохих долгов у бизнеса и банков.

Добавим, прогнозные сценарии BCG — одни из самых пессимистичных среди всех представленных на сегодняшний день. Так, в Минэкономразвития ранее спрогнозировали падение ВВП России в 2020 году на 5%.

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