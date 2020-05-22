Пекин, , 00:26 — REGNUM В Китайской Народной Республике 91% средних и малых предприятий восстановили свою работу после того, как удалось взять под контроль ситуацию с коронавирусом и большинство ограничений были сняты. Об этом сообщил представитель министерства промышленности и информатизации КНР Хуан Либинь на пресс-конференции.

Что касается крупных предприятий, то там индекс восстановления работы составляет 99,1%.

Однако, на долю тех 9% малых и средних предприятий, которые не восстановили свою работу, может приходится 8−10% трудоспособного населения Китая.

Напомним, что удар пандемии коронавируса Китай принял на себя первым. Именно в Китае впервые были применены жесткие меры самоизоляции для граждан, а также фактическая остановка ряда производств и инфраструктурных объектов. Но Китай первым и вышел из ограничений, сумев взять под контроль распространение коронавируса и свети его на нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае зафиксировано массовое банкротство средних и малых предприятий