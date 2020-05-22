Пекин, , 00:08 — REGNUM Китайская интернет компания Baidu рассматривает возможность перехода с американской биржи Nasdaq на локальные площадки, чтобы повысить капитализацию на фоне растущей напряженности между США и Китайской Народной Республикой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Напомним, что в сенат Конгресса США был внесен законопроект о выдворении китайских компаний с американских бирж. Пока трудно сказать, будет ли данный законопроект принят, но на фоне обострения американо-китайских отношений это не исключено.

По данным источников, китайская компания Baidu, которая предоставляет различные веб-сервисы, в том числе и поисковые, обратилась к нескольким доверенным компаниям для оценки реакции регулирующих органов на случай перехода с американской биржи Nasdaq на локальные площадки. Также в Baidu хотят оценить все финансовые риски такого перехода.

Уточняется, что пока обсуждение находятся на ранней стадии и никаких решений ещё не принято.