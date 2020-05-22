22 мая 2020 | Время чтения 3 мин

О ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве России и Китая в условиях пандемии и необходимых мерах его поддержки и стимулирования специально для ИА REGNUM рассказал вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко

Владимир Падалко, , 10:38 — REGNUM В преддверии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, которая откроется 22 мая в Пекине, в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) в режиме видеоконференции обсудили актуальные вопросы российско-китайского торгово-экономического сотрудничества.

Флаги России и Китая Mil.ru

21 мая мы провели очень продуктивные переговоры с нашими коллегами из посольства Китая в России и нашими основными партнерами — Китайским комитетом содействия развитию международной торговли и Союзом китайских предпринимателей в России.

Наш тесный личный контакт позволяет нам оперативно решать различные вопросы двустороннего делового сотрудничества и вырабатывать общие подходы к урегулированию ключевых проблем, возникающих у бизнеса наших стран. И вчерашние переговоры не стали исключением.

На китайском предприятии Steve Jurvetson

В связи со вспышкой пандемии коронавируса торгово-экономическое сотрудничество России и Китая столкнулось с серьезными испытаниями. Именно поэтому мы обсудили вопросы, которые волнуют каждого предпринимателя как в России, так и в Китае — как нам преодолеть последствия пандемии, какие меры поддержки нужны, чтобы не только вернуть российско-китайские торгово-экономические отношения на прежний уровень, но и двигаться дальше к достижению той важной цели, которую поставили перед нами руководители наших государств — довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долл.

В целом за четыре месяца текущего года показатели внешней торговли сохранили положительную динамику, а это прирост товарооборота на 0,1% и порядка 33 млрд долл., но это лишь благодаря тому заделу, который мы сделали за прошлый 2019 год. Ведь уже в данных за апрель мы видим серьезное проседание.

Приведу некоторые цифры. Конкретно в апреле 2020 года наш товарооборот с Китаем сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,2 млрд долл., а российский экспорт за апрель месяц сократился на 19% до 4,2 млрд долл.

Если не предпринять своевременных мер, данное падение будет еще больше. Именно в разработке таких мер поддержки бизнеса заключается сегодня наша общая задача.

Масштаб проблем в торговле, с которыми столкнулись наши предприниматели, также подтверждают данные Китайского комитета содействия развитию международной торговли по выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах в связи с пандемией коронавируса. Из 7004 выданных сертификатов 550 сертификатов на сумму порядка 4 млрд долларов было выдано компаниям, имеющим контракты с российской стороной.

Теперь несколько слов, о чем мы договорились. В первую очередь, о необходимости своевременного обмена актуальной информацией. Мы должны предоставить предпринимателям наших стран ясную картину о том, как им взаимодействовать друг с другом, какие площадки в новых условиях для них открыты.

И здесь одним из ключевых направлений должна стать выставочно-ярмарочная деятельность, проведение онлайн-бизнес-миссий.

В середине июня в Китае состоится 127-я Кантонская ярмарка импортно-экспортных товаров. Это одно из крупнейших мероприятий в Китае, которое впервые в истории пройдет в онлайн-формате. И в ближайшее время совместно с китайскими коллегами мы планируем провести презентацию данной выставки для наших предпринимателей.

На Кантонской ярмарке импортно-экспортных товаров Gzdavidwong

Мы также считаем крайне важным активное участие наших предпринимателей в третьем Китайском международном импортном ЭКСПО, которое также состоится осенью 2020 года в Шанхае.

Кроме того, ввиду явного негативного влияния пандемии на двустороннюю торговлю, нашими китайскими партнерами был предложен ряд мер, направленных на стимулирование развития двустороннего сотрудничества, которые мы полностью поддерживаем. Среди данных мер я хотел бы выделить:

1. Углубление стратегического сотрудничества по крупным проектам;

2. Оказание финансовой и налоговой поддержки предприятиям российско-китайской внешней торговли;

3. Создание онлайн-платформы для обеспечения коммуникации между отраслями и предприятиями двух стран, усиление продвижения продукции;

4. В рамках Года китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества углубление взаимодействия в области биомедицины и научно-технических инноваций, усиления сотрудничества в таких высокотехнологичных областях, как искусственный интеллект и 5G;

5. Развитие трансграничной электронной коммерции и разработка мер целенаправленной поддержки ее развития, развитие логистической инфраструктуры;

6. Проведение обязательных работ по предупреждению распространения инфекций и профилактике эпидемиологической ситуации для сотрудников предприятий обеих сторон.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям уже к концу II квартала мы сможем вернуться на траекторию роста наших торгово-экономических отношений.