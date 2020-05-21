Ашхабад, , 22:16 — REGNUM Руководство министерства энергетики Туркмении обсудили с представителями японской корпорации «Sumitomo» перспективы сотрудничества в энергетической сфере, пишут туркменские СМИ.

Туркменские чиновники представили японским бизнесменам ряд перспективных энергетических проектов, которые могли бы заинтересовать инвесторов из Японии.

Также участники видеоконференции обсудили потенциальные направления технологического и экономического сотрудничества между Японией и Туркменией в электроэнергетической сфере, в транспортно-коммуникационном секторе и в сельском хозяйстве.

По итогам переговоров представители японской компании выразили заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия корпорации «Sumitomo» на туркменском рынке.