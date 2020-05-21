Рига, , 20:44 — REGNUM Предпринимаемые минэкономики Латвии для спасения гостиничного и ресторанного бизнеса меры недостаточны. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса Санта Грайксте в интервью Латвийскому радио.

«Идеи министерства экономики лежат в правильном направлении, но, к сожалению, они не смогут решить задачу сохранения рабочих мест», — сказала Грайксте.

По ее словам, минэкономики страны предложило выплатить гранты в размере 300 евро работникам отрасли и предоставить компаниям беспроцентную ссуду для возобновления деятельности после того, как правительство Латвии отказалось снизить ставку НДС для гостиниц и ресторанов.

Грайксте добавила, что Ассоциация гостиничного и ресторанного бизнеса предлагает ввести «субсидированные рабочие места», когда налоговую составляющую заработной платы покрывает не работодатель, а государство. При этом поддержка отрасли должна оказываться не три месяца, как предлагает минэкономики, а шесть.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.