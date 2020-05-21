Мурманск, , 20:18 — REGNUM В порту Мурманска во время бункеровки топливом судна произошел разлив нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что часть топлива попала в акваторию Кольского залива.

В настоящее время Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения акватории морского порта. По результатам проверки соблюдения требований безопасности судоходства и экологического законодательства прокуратура примет комплекс мер реагирования.