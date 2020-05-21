Лондон, , 20:18 — REGNUM Нефть Brent опустилась ниже $36 после резкого скачка выше отметки $37 за баррель в ходе торгов 21 мая.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent в плюсе на 22 цента (0,62%), на отсечке $35,97 за баррель. Ранее в ходе торгов марка достигла максимума в $36,98 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI выросли в цене на 20 центов (0,60%), до $33,69 за баррель. Максимум марки — $34,63 за баррель.

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