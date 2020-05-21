Нью-Йорк, США, , 18:58 — REGNUM Фондовый рынок США «перегрелся» в начале торговой недели, 21 мая все основные индексы оказались в «красной зоне».

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 88,88 пункта (0,36%), до 24 487,02 пункта, индекс S&P 500 опустился на 17,27 пункта (0,58%), до 2954,34 пункта, индекс Nasdaq опустился на 65,27 пункта (0,70%), до 9310,51 пункта.

Уолл-стрит поддерживает постепенная «разморозка» американской и мировой экономики, однако последствия пандемии коронавируса и карантинных ограничений остаются очень чувствительными.

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