Рига, , 17:08 — REGNUM В Латвии на 20 мая предоставили отсрочку по уплате налогов 8223 компаниям. Об этом 21 мая пишет портал Dienas Business со ссылкой на данные Службы государственных доходов (СГД) страны.

По данным СГД, 30% получивших отсрочку фирм занимаются оптовой и розничной торговлей, 20% компаний — обрабатывающей промышленностью, 12% фирм — задействованы в сфере туризма и общественного питания.

Отмечается, что компании, получившие отсрочку по уплате налогов, не включаются в список должников. Штрафные проценты на сумму задолженности тоже не начисляются. Общая сумма отложенных к уплате налогов составляет 139,176 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.