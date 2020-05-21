Киев, , 16:13 — REGNUM Украине до конца года нужно заимствовать около 457 млрд гривен (порядка $17 млрд), на финансирование дефицита бюджета и обслуживание долгов.

Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью изданию «Новое время», материал опубликован 21 мая.

Марченко уточнил, что в названную им сумму «входит все».

«Это и внутренние заимствования, и внешние. Внутренние займы мы планируем перевыпустить, сделать так называемый rollover — не вижу проблемы перевыпуска внутренних долгов. Что касается внешних долгов, то мы стараемся финализировать нашу программу с МВФ в ближайшее время», — заявил министр.

По его словам, программа МВФ позволит Киеву получить как кредитные средства Фонда, так и «связанное финансирование».

«Это позволит получить от МВФ приблизительно 3,5 млрд долларов в этом году, плюс это позволит разблокировать финансирование Мирового банка — еще до 0,5 млрд. Это также позволит нам получить макрофинансовую помощь от ЕС — 500 млн евро, которые уже были, плюс 1,2 млрд евро, которые мы можем получить дополнительно», — пояснил Марченко.

«Это основные concessional loans, которые планируем получить до конца года. Потенциально они закроют всю потребность во внешнем финансировании. Если увидим необходимость дополнительного финансирования, будем занимать на внутреннем рынке», — добавил министр.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является серьезной, но бедной страной, вынужденной выплачивать «многомиллиардные кредиты».