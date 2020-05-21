Бейрут, , 16:12 — REGNUM Премьер-министр Ливана Хасан Диаб пообещал остановить резкое снижение стоимости национальной валюты. Об этом 21 мая сообщает Agence France-Presse.

В ходе обращения к гражданам, приуроченного к 100 дням нахождения в должности, Диаб пообещал предпринять все необходимые меры для преодоления экономического кризиса в стране.

«Мне было дано обещание от руководства центрального банка страны, что финансовое ведомство защитит курс ливанского фунта и обуздает рост курса доллара», — приводит агентство слова премьер-министра.

Напомним, финансовый кризис в Ливане начался еще в октябре 2019 года, он стал одним из серьезнейших испытаний для страны. Ситуация усугубилась массовыми акциями протеста, приведшими к отставке правительства.