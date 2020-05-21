Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Предприятия ВПК позитивно восприняли бы возвращение к практике авансирования гособоронзаказа на 80%, а не на 50%, как сейчас. Это помогло бы справиться с последствиями простоя из-за пандемии коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил директор по маркетингу петербургской судостроительной фирмы «Алмаз» Сергей Галиченко.

По его словам, экономический кризис и пандемия повлияли на финансовое положение предприятий, хотя Минобороны и переводит все запланированные деньги в срок. Однако авансирование по государственным контрактам составляет 50%, затем предприятие, как предполагается, завершает работу за счет оборотных средств.

«Раньше было авансирование на 80%. Хотелось бы к этой практике вернуться, чтобы хотя бы в этот год и следующий авансирование по гособоронзаказу составляло 80%. Тогда предприятия будут как-то выживать», — сообщил Галиченко.

Он добавил, что проблема у промышленников возникла и с НДС. С 2019 года ставка составляет 20%, но по всем переходящим контрактам заказчики по-прежнему начисляют лишь 18%.

«Так как у нас все контракты с 2015—2017 годов со сроком сдачи в 2021 и 2022 годах — мы в этом году сдаем два заказа — нам опять начислят 18%. А заплатим мы 20%. Соответственно, мы эти проценты обрезаем с нашей прибыли. Для заводов это очень большие деньги. Если для нас это десятки миллионов, то для Северной или Адмиралтейской верфей это сотни миллионов», — добавил Галиченко.

Он подчеркнул, что, несмотря на все финансовые трудности, заводу удалось сохранить весь трудовой коллектив. Более того, так как предприятие загружено заказами до 2027 года, требуется набирать и новых людей, особенно основных производственных рабочих.

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