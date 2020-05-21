Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Министерство обороны РФ и другие заказчики должны смириться с вероятностью срыва сроков сдачи гособоронзаказа из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил 21 мая директор по маркетингу петербургской судостроительной фирмы «Алмаз» Сергей Галиченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Этот простой даже на неделю — а мы работали почти месяц не в полном объеме — конечно, сказался на производстве», — сказал Галиченко. В 2020 году «Алмаз» должен сдать три корабля: два для Минобороны, один — для Пограничной службы ФСБ России. При этом сроки выполнения очень жесткие.

«Мы провалились уже где-то на месяц и неделю. Мы, конечно, попытаемся за оставшееся время компенсировать, к концу года набрать обороты и сдать всё во время. Но хотелось бы, чтобы заказчики — Минобороны, Погранслужба и другие — понимали, что на неделю или этот месяц мы можем задержать заказы, и не применяли санкции к заводу и вообще всей отрасли», — сказал Галиченко.

Он добавил, что у завода также наблюдаются проблемы с контрагентами — поставки материалов задерживают, однако предприятие справляется с ситуацией.

С 12 мая завод работает на полную мощность, не считая сотрудников старше 65 лет, которые остаются дома. «Надеемся, что гособоронзаказ будет выполнен все-таки точно и в срок», — добавил Галиченко.

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