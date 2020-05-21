Москва, , 15:04 — REGNUM

Наша страна может выжить только как единое целое, а для этого необходимо специальное внимание уделять равномерности в её развитии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 мая, комментируя прогноз рейтингового агентства Moody’s.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу аналитиков агентства, на фоне пандемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса в России ускорится переток населения из менее экономически развитых российских регионов в более развитые.

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«Предсказания агентства Moody 's неприятные, но объяснимые. Они становятся особенно понятны в контексте восприятия коронавирусной атаки на нашу страну как спецоперации западных центров глобального управления, нацеленной на окончательное уничтожение российской цивилизации.

Посмотрите, что предсказывает Moody’s: большая часть трудоспособного населения устремится в крупные экономические центры, а слаборазвитые регионы продолжат деградировать — это идёт полностью вразрез с принятыми в последние годы установками руководства нашей страны на усиление гармоничности в развитии России, на восстановление малых городов, жизни на селе.

Наша страна может выжить только как единое целое, а для этого необходимо специальное внимание уделять равномерности в её развитии. Соответственно, на выходе из того народнохозяйственного провала, который был создан карантинными мерами, разноплановая поддержка должна быть оказана не просто наиболее пострадавшим от эпидемии регионам, но тем из них, где отмечаются именно перечисленные в исследовании Moody’s слабые места: низкие доходы населения, недостаток мер социальной поддержки, плохо развитая инфраструктура, преобладание сферы услуг…

Помощь должна пойти в первую очередь в провинцию, а не в крупные центры: Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, хотя, конечно, лоббистские возможности у их руководителей гораздо более мощные, чем у других. Примечательно, кстати говоря, что в исследовании Moody’s только эти три субъекта РФ названы в качестве наиболее развитых в России. И это для такой огромной и богатой страны!