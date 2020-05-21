Нур-Султан, , 14:52 — REGNUM Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» направит 1 млрд тенге ($2,42 млн) в помощь жителям, пострадавшим в результате наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщили 21 мая в пресс-службе фонда.

Средства переведут в корпоративный фонд социального развития «Туркестан». На сегодняшний день рассматривается возможность заключения соглашения между фондами «Туркестан», «Самрук Казынка» и администрацией Туркестанской области.

Напомним, ранее фонд национального благосостояния Казахстана направил 7 млрд тенге ($16,9 млрд) на восстановление поврежденных зданий в городе Арыси Туркестанской области, где произошел пожар на воинском складе.

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