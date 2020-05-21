Бишкек, , 14:45 — REGNUM Правительство Киргизии ведут переговоры с российскими властями о снижении цены на природный газ для республики. Об этом заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, передает пресс-служба правительства сегодня, 21 мая.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что спровоцированный пандемией коронавируса мировой экономический кризис серьезно повлиял на экономику Киргизии, из-за чего произошло падение курса киргизской национальной валюты по отношению к доллару США.

«Это привело к приостановке большей части экономической деятельности. Снизилась и покупательская способность населения. Поэтому мы сейчас активно ведем переговоры с Россией о том, чтобы снизить отпускную цену на газ и перейти на расчеты в национальной валюте», — подчеркнул он.

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