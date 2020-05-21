Сухум, , 14:54 — REGNUM Неблагоприятный прогноз о налоговых поступлениях, ожидаемых в июне, сделал министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия на встрече с премьер-министром страны Александром Анквабом. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба югоосетинского правительства.

Глава налогового ведомства доложил, что в апреле было собрано только 40% налогов от того, что планировалось. В мае денег поступило больше: 209 млн рублей при плане 189 млн рублей, но это связано с выплатой начислений по итогам первого квартала и прошлого года.

Курмазия считает, что в июне стоит ожидать таких же критичных показателей, как в апреле.

Напомним, в Абхазии из-за угрозы эпидемии коронавируса ввели карантинные с 28 марта. В стране временно запрещена деятельность многих предприятий.

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