Рим, , 14:03 — REGNUM Италию после окончания пандемии ждёт не менее серьёзное испытание. Об этом сегодня, 21 мая, в ходе выступления в итальянском парламенте заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

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Он отметил, что Италия пережила худший этап в эпидемии коронавируса, ещё более сложная задача впереди. Это — перезапуск экономики.

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«Мы понимаем, что это ещё более сложный вызов, чем тот, с которым мы столкнулись в начале чрезвычайной ситуации», — приводит РИА Новости слова премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 мая в Италии было отменено большинство ограничений, введённых в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса в стране. Так, была разрешена работа офисов, баров, транспорта, ресторанов, гостиниц, музеев. При этом требование выполнение мер санитарной безопасности, включая социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты, сохраняется.

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