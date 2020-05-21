Душанбе, , 14:03 — REGNUM Промышленные предприятия Таджикистана за январь-апрель 2020 года произвели товаров на общую сумму порядка 8,9 млрд сомони или 873 млн долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 15,3%, сообщает министерство промышленности и новых технологий страны.

В ведомстве подчеркнули, что такой рост стал возможен за счёт увеличения производства в таких секторах отрасли как перерабатывающая промышленность — 19,5%, добыча полезных ископаемых — 13,1%, электроэнергия — 7%.

При этом, за первые четыре месяца 2020 года в стране было сдано в эксплуатацию 61 новое предприятие, которые обеспечили работой 980 таджикистанцев и произвели продукции на сумму 203 млн сомони или 19,7 млн долл.

В Хатлонской области и городе Душанбе за этот период времени заработало 19 и 10 предприятий соответственно, а в Хатлонской области — 19.

Тем временем за январь-апрель 2020 года в стране было зарегистрировано 2 тысячи 204 отчитывающихся промышленных предприятия, что в сравнении с тем же периодом 2019 года на 143 предприятия (или 7%) больше.

В ведомстве отметили, что на развитие промышленной отрасли Таджикистана, закупку и внедрение технологического оборудования направлены денежные средства инвесторов в размере более 1,5 млрд сомони или 146,1 млн долл.