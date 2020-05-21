Вильнюс, , 14:02 — REGNUM Расходы на помощь жителям и бизнесу Литвы необходимо отразить в бюджете республики на 2020 год. Об этом заявил глава Центрального банка Литвы Витас Василяускас на заседании сейма.

По его словам, без изменения бюджета двигаться вперед будет сложно. «Все расходные средства, и все доходные средства должны быть отражены в скорректированном бюджете», — сказал Василяускас.

Отметим, по данным Европейского банка реконструкции и развития, спад ВВП Литвы по итогам 2020 года составит 7%. В республике выявлено 1570 случаев заражения коронавирусом.

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