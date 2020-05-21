Москва, , 14:01 — REGNUM Пять новых участников появились в списке богатейших наследников российских олигархов, составленном журналом Forbes. Обновлённый рейтинг опубликован 21 мая.

Впервые в списке оказались сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Они занимают девятое место, на каждого приходится по $5,3 млрд. Сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева занимают в списке 20-е место, у них по $2,25 млрд.

Возглавляет топ-20 сын сын главы «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. Он может унаследовать $18 млрд. Второе место заняли дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона, они могут стать наследниками $10,1 млрд каждый.

Третий в списке сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова Джахангир ($9 млрд), далее идут двое детей владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко (по $7 млрд) и трое сыновей главы НЛМК Владимира Лисина (по $6,7 млрд).

В список попал 51 ребенок 20 миллиардеров, отмечает издание.

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