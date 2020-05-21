Москва, , 13:31 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Правительство при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора по возврату туристам денег за туристский продукт при условии обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта.

Поправкой ко второму чтению устанавливается, что правительство Российской Федерации вправе принять решение о приостановлении обязанности туроператора по возврату уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм и об обязанности туроператора предоставить туристу и (или) иному заказчику туристского продукта обязательство об обеспечении предоставления ему равнозначного туристского продукта на срок до 12 месяцев с даты отмены на территории Российской Федерации или иностранным государством ограничений, но не более чем до 30 декабря 2021 года.

В случае, если турист до окончания срока действия обязательства не воспользуется туристским продуктом, договор о реализации туристского продукта расторгается, и туроператор обязан возвратить полученные по договору о реализации туристского продукта денежные суммы не позднее 10 рабочих дней с даты истечения срока действия обязательства. В случае неисполнения туроператором выданного обязательства, договор о реализации туристского продукта расторгается и туроператор обязан возвратить полученные по договору о реализации туристского продукта за туристский продукт денежные суммы не позднее 10 рабочих дней с даты истечения срока действия обязательства, а также уплатить проценты на эти суммы за пользование указанными денежными средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центрального банка, действующей на дату принятия правительством РФ решения о приостановлении обязанности туроператора по возврату туристу и (или) иному заказчику уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм. Указанные проценты начисляются с даты начала планируемого тура до дня возврата туроператором полученной за туристский продукт денежной суммы.