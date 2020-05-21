Москва, , 13:31 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла поправки о банкротстве на фоне введенного моратория из-за спада экономики вследствие коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Если по поданному в течение срока действия моратория заявлению должника — индивидуального предпринимателя (ИП), на которого распространяется действие моратория, введена процедура реструктуризации долгов гражданина или по поданному в течение срока действия моратория заявлению должника — юридического лица, на которого распространяется действие моратория, введена процедура наблюдения, такие должники в срок не ранее даты проведения первого собрания кредиторов вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки.

При этом должны быть соблюдены определенные условия. В частности, доходы должника за отчетный период календарного года, в котором возбуждено дело о банкротстве, на двадцать процентов и более ниже доходов должника за аналогичный период предыдущего календарного года. В случае, если на момент возбуждения дела о банкротстве должника не истек ни один отчетный период, сравниваются доходы должника за два года, предшествующие году возбуждения дела о банкротстве.

Также должна отсутствовать задолженность по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также задолженность по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору. Еще одно условие — собрание кредиторов приняло решение не заключать мировое соглашение (или воздержалось от принятия такого решения). Одновременно заявление должника о признании его банкротом должно быть подано не ранее чем через один месяц после даты введения моратория.

Одновременно предлагается установить, что если в период действия моратория по заявлению должника — гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, на которого распространяется действие моратория, введена процедура реструктуризации долгов гражданина, или по заявлению должника — юридического лица, на которого распространяется действие моратория, введена процедура наблюдения, такой должник вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки.