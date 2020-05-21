Москва, , 13:31 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ, а также поддержке граждан и бизнеса на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Предусматриваются нормы поддержки малого и среднего бизнеса, в частности предусматривается предоставление отсрочки по уплате административного штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней, кроме того, расширяется перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом».

Ряд изменений касаются туристической деятельности, в том числе предусматривается возможность туристов вернуть уплаченные за туристский продукт деньги как от туроператора, так и от турагента или перенести тур на другой срок без доплаты — ваучером. То же касается и авиабилетов.

Для оказания поддержки членам саморегулируемых организаций (СРО) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции до 1 января 2021 года допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать пятидесяти процентов от общего объема средств ее компенсационных фондов.

Правительство расширит перечень государственных и муниципальных услуг, получить которые можно будет дистанционно.

Вводятся уточнения в законодательство о банкротстве, предусматриваются вариант банкротства при действующем моратории, а также корректируются нормы об итоговой аттестации школьников — оценки могут быть проставлены без учета ЕГЭ.

Уточняются правоотношения между арендаторами и арендодателями.

Предлагается также приостановить до 31 декабря 2021 г. действие закона о сроках проведения Всероссийской переписи населения. Сейчас установлена периодичность проведения переписи раз в десять лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в ходе работы над законопроектом поступило большое количество поправок, как от правительства, так и от депутатов Госдумы.

«Те поправки, что не войдут в итоговый текст закона, но, на наш взгляд, заслуживают внимания и дальнейшей проработки, мы обобщим и отразим в постановлении Госдумы, которое будет принято вместе с законом в третьем чтении и направлено в правительство, чтобы министерства и ведомства также их рассмотрели и учли в своей работе. Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса», — подчеркнул Володин.