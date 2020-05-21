Тбилиси, , 13:31 — REGNUM В мире, несмотря на пандемию коронавируса, сохранился спрос на туристические поездки в другие страны, и Грузия готова создать для иностранных туристов безопасные условия. Об этом 21 мая заявила глава грузинского минэкономики Натия Турнава, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Министр рассказала журналистам, что постоянно общается с коллегами из Европы и других стран. На основе тех бесед она сделала выводы, что многие жители тех стран хотят отправится в туристические путешествия.

«Как мы видим, иностранные туристы жаждут покинуть свои страны и отдохнуть, Грузия рассматривается как одно из самых безопасных мест для посещения», — сказала Турнава.

Напомним, ранее замглавы грузинского Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе рассказал, что условия безопасности для прибывающих в Грузию будут похожи на помещение в карантин.

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